Confira a semana de O rico e Lázaro (8 a 13/5)

Segunda-feira



Zac disfarça o desespero. Touro desperta e ataca Asher. O hebreu se desvencilha e tenta matar Nebuzaradã. Zabaia e Larsa desarmam Asher. O chefe da guarda-real o ameaça. Larsa recolhe as apostas. Beroso diz que seu escravo ainda lhe dará muito dinheiro. Rabe-Sáris não entende a preocupação de Zac. Joana fala do poder de Deus. Lior fica aliviado ao ver Asher retornando ao alojamento de escravos. Tamir e Shamir adormecem na sala. Eles acordam cedo e voltam para o quarto. Larsa diz que Asher poderá se alimentar melhor que os outros prisioneiros. O escravo Joel olha com raiva para Asher. Ravina sai à procura de Absalom. Nabucodonosor é avisado sobre o torneio de lutas. Zac discute com Chaim. Talita e Samira mentem e elogiam o desempenho dos maridos. Ravina chega e pede para falar com Absalom. Em conversa com Sammu, Amitis diz que Kassaia deve aceitar a proposta. Evil tenta animar a irmã. Nitócris faz planos ambiciosos. Shamiran diz que pode ter despertado a inveja de algumas pessoas no palácio. Ravina discute com Chaim. Daniel e Abednego se despedem de Ezequiel. Neusta é dura com Edissa. Hurzabum reclama da violência das lutas. Rabe-Sáris diz que Zac deve escolher entre o amor de Joana e a amizade de Zac. Elga diz que não fará as tarefas domésticas para as novas noras. Daniel e Abednego conhecem Lia e Naomi. Amitis elogia o trabalho de Dalila. Sadraque corteja a costureira. Belsazar pergunta o motivo de Nebuzaradã não ter tido filhos. Kassaia fica magoada. Evil, Mesaque e Sadraque conversam sobre as mulheres. Elga discute com as gêmeas. Fassur ofende Joana. Larsa oferece um banquete para Asher. O escravo Joel ameaça o hebreu. Kassaia procura Sammu-Ramat e diz aceitar a proposta de se deitar com outro homem.



Terça-feira



Sammu-Ramat avisa que providenciará tudo para pôr em prática o plano. Asher oferece seu alimento para Joel. Larsa repreende o escravo e manda Asher comer o alimento. Ravina e Zadoque criticam Fassur. Elga diz se sentir uma babilônica. Beroso elogia o lucro do troneio de lutas. Ebede-Meleque flagra Gadise beijando Matias. Neusta reencontra o servo. Ravina fala sobre o encontro com Chaim. Zac conversa com Rabe-Sáris e Nebuzaradã sobre a noite anterior. Rebeca diz que Fassur deseja Joana. Raquel pergunta se Shamiran acha que ela está gorda. Sammu-Ramat avisa a rainha sobre a decisão de Kassaia. Amitis pede para a sacerdotisa trazer Hurzabum ao palácio. Namnu pede para Arioque leva-la até a Casa da Lua. Elga discute com as gêmeas. Nabucodonosor visita os sábios e diz que os hebreus são benvindos em seu palácio. Neusta diz que Ebede-Meleque está de volta e não permite que o servo diga uma palavra. Nitócris fala mal de Evil para Shamiran. Kassaia fala sobre sua decisão com Gadise. Rabe-Sáris reclama da presença de Matias no palácio. Ebede-Meleque e Joaquim conversam sobre amor. Shag-Shag leva Elga para conhecer a Casa da Lua. Zac presenteia Joana. Elga bebe cerveja com Shag-Shag. Samira e Talita se oferecem para ajudar Zelfa. Ravina se declara para Ilana. Dalila diz que tem alguém mexendo em seus trabalhos de costura. Sammu diz estar tudo pronto para que Kassaia se deite com outro. Ebede-Meleque percebe a aproximação de Gadise e se esconde. Elga chega em casa e Chaim pergunta se ela bebeu.



Quarta-feira



Elga não se lembra da noite anterior. Ebede-Meleque foge de Gadise. Dana e Joana falam sobre Zac. Fassur pensa em Joana. Asher conversa com Lior. Sammu-Ramat dispensa Darice. Nebuzaradã sai do quarto e deixa Kassaia dormindo. Dalila vê o oficial indo em direção ao quarto de Sammu. Nebuzaradã desiste de entrar no quarto da sacerdotisa. Joel ameaça Asher com uma faca. Zac discute com Chaim. Talita e Samira dizem estar apreensivas para se deitarem com Tamir e Shamir. Asher briga com Joel. Larsa questiona a atitude dos escravos. Tamir e Shamir não conseguem distinguir as esposas. Chaim zomba dos filhos. Fassur avisa que tem um compromisso e dispensa Oziel. Ebede se abre com Joaquim. Nebuzaradã encontra Sammu e explica o motivo de sua ausência na noite anterior. Zac questiona Shag-Shag. Chaim chega e acaba ameaçando Hurzabum. Elga se lamenta com Zelfa. Hurzabum reclama do comportamento de Shag-Shag. Elga diz que o assunto da embriaguez está encerrado. Sammu-Ramat encontra a rainha Amitis e diz que colocará o plano em prática. Joaquim avisa que Ebede-Meleque foi encontrar seu grande amor. Daniel visita Ravina e Zadoque. Nabucodonosor recebe Daniel. Sammu vai até o alojamento de escravos. Nitócris pede para Beroso preparar um novo creme para a beleza. Sammu-Ramat avisa que precisará usar o escravo Asher. Gadise emudece ao avistar Ebede-Meleque. Joana se surpreende com a chegada de Fassur em sua casa.



Quinta-feira



Zac chega, acerta um soco em Fassur e protege Joana. Ebede-Meleque revela à Gadise que se tornou eunuco. Ravina aconselha Matias. Zac tenta acalmar Joana. Matias procura pela sua amada no palácio. Ebede diz que ainda ama Gadise. Eles são surpreendidos com a chegada de Matias. Evil-Merodaque discute com Shamiran. Nervosa, Gadise dispensa Matias. Samira e Talita são apresentadas aos familiares de Ravina. Sammu-Ramat agradece a Beroso por emprestar o escravo Lobo de Judá. Lior percebe o interesse da sacerdotisa em Asher. Rebeca encontra Hurzabum e apresenta Dana ao rapaz. Sammu-Ramat humilha Shag-shag. Ravina estranha o hematoma de Fassur. Joana ampara Ebede-Meleque. As escravas hebreias, Lia e Naomi, chegam à Babilônia. Daniel reencontra os sábios e comenta sobre o encontro com Lia. Matias estranha o comportamento de Gadise. Ebede agradece o apoio de Joana. Amitis gosta de conversar com Shamiran. Neusta incomoda os nobres no palácio. Sammu-Ramat avisa à Kassaia que o encontro secreto acontecerá nesta noite. Evil pede para falar com Joaquim. Nitócris sente ciúmes de Amitis com Shamiran. Evil se abre com Joaquim. Nabonido lê as poesias que fez para Nitócris. Nabucodonosor reclama da fraqueza do filho e Nebuzaradã sugere uma caçada. Alguns guardas chegam ao alojamento de escravos para buscar Asher.



Sexta-feira



Encapuzado, Asher é levado do alojamento. Daniel elogia o trabalho da costureira Dalila. O governador dispensa Nabonido. Nitócris trama contra Shamiran. Ravina fica indignado ao saber que Joana foi importunada por Fassur novamente. Elga conversa com Zac e promete não beber mais. Zadoque avisa que a festa do Shavuot está se aproximando. Edissa aconselha Gadise. Dalila entrega um vestido para Amitis. Joaquim ampara Ebede-Meleque. Sammu-Ramat encontra Nebuzaradã e avisa que enganou Kassaia. Preocupada, Raquel diz estar gorda. Rabe-Sáris visita os familiares. Tamir e Shamir dormem no chão. Zac diz que acompanhará Rabe-Sáris até o palácio. Nabucodonosor se declara para Amitis. Em conversa com a serva Darice, Sammu revela que dará uma poção para que Kassaia não consiga engravidar. Neurótica, Raquel diz estar gorda e espante Mesaque. Nitócris humilha Nabonido. Daniel se recorda de Lia. Ela e Naomi são levadas até o alojamento de escravos. Encapuzado, Asher chega ao palácio. Joel ameaça Lior. Nebuzaradã repara a tensão de Kassaia e segue para um ritual com Sammu. Darice recebe Asher. Nebuzaradã chega ao quarto da sacerdotisa. Chaim ameaça Zabaia e avisa que não quer que deixem Elga entrar na Casa da Lua. Darice entrega Asher para Sammu. Gadise ajuda Kassaia a vestir um véu para preservar sua identidade. Rebeca conversa com Joana sobre Hurzabum. Asher é levado até o quarto da princesa Kassaia.





