Confira a semana de Ezel (8 a 13/5)

Segunda-feira



Sebnem continua sendo informante de Cengiz. Temuz e Tefo tentam matar Serdar, mas Eysan ajuda o pai mais uma vez. Bade se interessa por Ezel e faz perguntas sobre ele a Azad. Yan decora a árvore de Natal com os avós e recebe um telefonema de Eysan.



Terça-feira



Ezel e Ali encontram Eysan e Cengiz em frente ao hotel onde Serdar está escondido. Ezel interroga a todos e Eysan chora. Ezel vai à casa de Muntaz e tenta fazer as pazes com Yan. O trio amoroso entre Selma, Ramiz e Kenan começa a ser esclarecido com as revelações do passado.



Quarta-feira



Ezel passa o ano novo com os pais e Yan. Eysan fica com Serdar e ele jura que é um novo homem. Eysan atira em Serdar e foge. Ezel tem uma visão de Mert e chega a conversar com ele. Tefo e Ali se livram do cadáver de Serdar. Ezel e Ali discutem, pois têm opiniões diferentes a respeito dos negócios. Bade e Azad escutam a discussão.



Quinta-feira



Kenan manda entregar uma carta a Selma através de Azad. Ezel e Bade fazem compras juntos e descobrem gostos em comum. A carta de Kenan é um convite para que Selma se encontre com ele. Ramiz coloca Ali à frente dos negócios e Ezel fica enciumado.



Sexta-feira



Selma e Kenan se encontram na boate onde ela trabalhava. Cengiz não encontra Eysan e pede ajuda a Ezel e Kenan. Ezel tenta convencer Ali a desistir de comandar os negócios, mas ele nega. Kenan entra num quarto de hotel e encontra Eysan na banheira. Eysan confessa que matou Serdar.



Sábado



Ezel propõe a Cengiz que os dois, juntos, matem Yussuf. Bade e Ezel saem juntos da boate. Sebnem escuta os planos de Ezel e Ramiz para matar Yussuf e liga para avisar Cengiz. Ezel e Tefo descobrem que as referências de Bade são falsas.





