Confira a semana de Malhação (8 a 13/5)

Segunda-feira



Lica resiste em deixar uma festa com MB. Das Dores se preocupa com a previsão do tempo e Ellen desconfia de que sua mãe não voltará para casa. Mitsuko repreende o comportamento de Tina. Keyla se prepara para ir com Roney ao hospital, acompanhar a gravidez. Lica briga com MB, e Clara e Felipe apoiam a amiga. Benê garante a Julinho e Josefina que fará amizades na escola. Keyla, Benê, Tina, Ellen e Lica se encontram no metrô. Chove torrencialmente. A bolsa de Keyla estoura e as meninas acabam fazendo o parto do bebê. Tato descobre que o bebê de Keyla nasceu no metrô. Os paramédicos socorrem Keyla e o bebê.



Terça-feira



Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla se preocupa com o estado de saúde do filho. Benê comemora as novas amigas. Keyla pensa em um nome para o bebê e pede ajuda às amigas. Ellen acha graça do jeito diferente de Benê. Ellen promete a Dóris que não hackeará mais nenhuma rede de computadores. MB revela a Tina que os pais de Lica estão se separando. Lica se revolta contra Edgar. Tato enfrenta Aldo e sai de casa. Keyla se recusa a deixar o hospital com o filho, e as amigas a apoiam. Tato garante que cuidará do bebê com Keyla.



Quarta-feira



Keyla insiste para que Tato reflita sobre a decisão de cuidar do bebê ao seu lado. Keyla dá ao filho o nome de Antônio. Roney permite que Tato se mude para sua casa com Keyla e o bebê. Passam-se dois meses. As meninas visitam Keyla e Tonico e comemoram a amizade. Anderson e Tina se interessam um pelo outro. Juca se insinua para Ellen, que tenta ajudar Jota com o computador. Bóris e Dóris reúnem os responsáveis por Lica, Ellen, Keyla, Benê e Tina para compartilhar as experiências vividas pelas meninas. Ellen, Lica e Tina discutem e afirmam que não são mais amigas.



Quinta-feira



Keyla impede Tato de registrar Tonico. Benê conta para Julinho sobre a discussão que teve com as amigas. Ellen pede que Anderson entregue a Jota um envelope. Felipe tenta consolar Lica e MB fica enciumado. Juca pede para Tina fazer as pazes com Lica. Anderson convida Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com a programação feita por Ellen. Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome de Keyla, e elas estranham. As meninas decidem promover a “Balada do Bebê” para conseguir fraldas para Tonico. Tato sai com Tonico e Keyla faz uma confissão para as amigas.



Sexta-feira



Keyla conta para Lica, Benê, Ellen e Tina como se envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma tatuagem com os pezinhos de Tonico e Keyla se emociona. Lica e Benê organizam a “Balada do Bebê”. K1 exige que K2 não compareça à festa de Keyla. Clara fica chateada por não ser convidada para o evento. Keyla mostra para Lica, Benê, Ellen e Tina o galpão de Roney. Josefina conserta a torneira da lanchonete e Roney não gosta. Lica procura Clara e descobre que Malu está namorando Edgar. Keyla é rude com Tato. Benê toca a música de Roney no galpão.





