Confira a semana de Novo mundo (8 a 13/5)

Segunda-feira



Thomas se surpreende com a notícia de que Dom Pedro será obrigado a ir para Portugal. Leopoldina tenta apoiar Dom Pedro. Peter e Joaquim se empenham para impedir a partida do Príncipe Regente. Anna tem um sonho e decide escrever um novo livro. Jacira se preocupa com a demora de Piatã em voltar para a aldeia. Avilez avisa a Leopoldina que a Família Real terá que partir. Joaquim duela com Avilez no palácio. Germana e Licurgo reclamam de servir a tripulação do navio. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro. Leopoldina pede que Joaquim mantenha seu marido longe do palácio. Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Elvira sabota a comida dos marinheiros na taberna. Jacira e Piatã se beijam. Anna vai com Thomas, Wolfgang e Diara ao palácio. Dom Pedro decide voltar para Portugal.



Terça-feira



Leopoldina passa mal, e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Avilez interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco na igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade. Jacira pede para Piatã não revelar o namoro dos dois. Ferdinando observa o casal escondido na mata. Leopoldina elogia Joaquim para Anna. Licurgo e Germana decidem ficar na casa de Elvira. Matias leva um exemplar do jornal para Sebastião, e Cecília se preocupa com a reação do pai e de Avilez ao ler seu artigo. O Príncipe Regente pensa em não receber a comitiva vinda de São Paulo. Chalaça se surpreende com a presença de Domitila e Benedita na corte e é obrigado a levá-las ao encontro de Dom Pedro.



Quarta-feira



Domitila fica ansiosa para encontrar Dom Pedro. Thomas percebe a tensão de Chalaça ao observar a amante. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Thomas ouve a conversa de Chalaça com a amante. Cecília tenta alertar Libério sobre a represália contra o jornal, mas é impedida por Matias. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna com os baús de seu pai. Joaquim conta histórias para Quinzinho e se lembra de Anna. Thomas encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando algumas páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro.



Quinta-feira



Domitila discute com Benedita e decide deixar o Rio de Janeiro. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado. Idalina flagra Matias conversando com Cecília. Thomas disfarça sua raiva quando Anna diz que não colocará seu nome no filho que espera. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Anna conversa com Nívea sobre seu pai. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão que contém a munição das tropas. Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados, e Thomas registra a ordem. Anna sente uma forte dor, e Nívea a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata, e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite Amália regularmente. Libério lamenta a falta de cartas de sua correspondente secreta. Thomas informa a Avilez que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita.



Sexta-feira



Benedita se apavora com o ataque à sua carruagem. Avilez apreende toda a munição trazida pelo soldado ao Rio de Janeiro. Joaquim e Chalaça desconfiam de que Thomas seja um traidor, mas Leopoldina os repreende. Domitila expulsa Benedita de casa. Avilez faz um pronunciamento que provoca a ira de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para conseguir que Dom Pedro fique no Brasil. Thomas avisa a Avilez que só deixará seu disfarce quando Pedro voltar para Portugal. Licurgo, Germana e Elvira coletam assinaturas pela rua. Wolfgang defende Diara de Sebastião. Avilez não se preocupa com o abaixo-assinado para apoiar Dom Pedro. Anna encontra Joaquim e pede que Nívea não comente com Thomas. Jacira persegue Ferdinando na mata. Avilez chega ao palácio para tomar o poder de Dom Pedro. Joaquim apresenta as assinaturas contrariando as ordens das Cortes Portuguesas. Dom Pedro decide ficar no Brasil e é ovacionado pelo povo.



Sábado



Dom Pedro enfrenta Avilez, que sai do palácio vaiado. Cecília fica animada com os acontecimentos na cidade. Dom Pedro e Chalaça acusam Thomas de traição. Joaquim leva Elvira ao jantar de comemoração no palácio e fica envergonhado. Piatã discute com Jacira. Idalina se surpreende ao saber por quem Cecília está apaixonada. Jacira e Piatã se reconciliam. Leopoldina, Wolfgang e Diara fogem de Elvira. Thomas decide viajar e instrui Nívea a vigiar Anna. Domitila acredita que Chalaça estragou seus planos. Chalaça e Peter comemoram o Dia do Fico. Piatã e Jacira passam a noite fora da aldeia. Domitila pede que Francisco organize seu encontro com Dom Pedro. Avilez questiona Sebastião sobre o paradeiro de Thomas. Thomas procura Domitila.





