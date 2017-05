Você está: Novelas

Confira a semana de Rock Story (8 a 13/5)

Segunda-feira



Lázaro diz a Mariane que Gui está tentando colocar Zac contra ela. Mariane aceita a proposta de Lázaro e volta para o Rio de Janeiro com ele. Zac fica surpreso com a festa de aniversário que os amigos lhe preparam. Tom incentiva Zac a reatar com Yasmin. Zac e Gui se surpreendem ao ver Mariane. Zac diz a Gui que não irá morar com Mariane. Almir aceita o convite de Léo para jantar em sua casa e surpreender Néia. Romildo confirma para Gilda que é pai do filho de Marisa. Gordo e Diana discutem. Gui conta a Júlia que Lázaro será obrigado a pagar a indenização pelo roubo de sua música. Lázaro manipula Mariane. Zac pergunta à mãe o motivo de sua volta.



Terça-feira



Mariane tenta justificar seu desaparecimento para Zac. Néia cede ao pedido de Léo e aceita Almir como convidado para o jantar. Zac avisa a Mariane que continuará morando com Gui. Lázaro diz a Mariane que ela precisa ter paciência para reconquistar Zac. Almir tenta convencer Néia a reatar com ele. Diana discute com Gordo por causa do CD de Gui. Néia finge que está namorando Ramon. Luizão conta a Nelson que Glenda não pagou o dinheiro que Amanda lhe roubou. Gilda aconselha Edith a ficar de olho em Glenda. Gilda comenta com Haroldo que chamou Marisa e Romildo para jantar. Diana fica arrasada ao ver Gui cantando Sonha Comigo para Júlia.



Quarta-feira



Diana diz a Lázaro que está confusa. Bianca pede que Vanessa esqueça os problemas de Diana. Lázaro sugere a Diana que Mariane vá ao lançamento do CD de Gui. Gordo diz a Diana que Gui não aceitará entregar Chiara enquanto ela estiver morando com Lázaro. Almir confirma para Yasmin que Néia era sua amante. Haroldo propõe a Marisa que Romildo assuma o filho que ela está esperando. Alex manda Romildo e William despistarem Marisa. Lázaro entrega a Mariane um convite para o lançamento do CD de Gui. Glenda tenta seduzir Nelson. Romildo e William provocam um curto no apartamento de Marisa. Marisa pede a Haroldo e Gilda para ficar na casa deles. Mariane invade o palco e beija Gui.



Quinta-feira



Diana fica satisfeita com a atitude de Mariane, e Zac repreende a mãe. Haroldo fica constrangido com a presença de Marisa em sua casa. Nelson se surpreende quando Haroldo lhe conta que é pai do filho de Marisa. Gui fica furioso ao ver o programa de Cassiano Júnior explorando de forma negativa a imagem de Júlia. Gilda comenta com Edith que estranhou ver Haroldo colocar a mão na barriga de Marisa. Eva se propõe a ajudar Miro na preparação para ser ator. Luana diz a Edith que desconfia de que está grávida. Yasmin descobre que Zac que está saindo com outra menina. Gui rejeita a tentativa de sedução de Mariane. Gui fica chocado ao ver Lázaro e Diana juntos.



Sexta-feira



Lázaro promete a Diana que convencerá Mariane a provocar Gui. Gui apoia Júlia em seu novo projeto. Vanessa avisa aos pais que viajará com Bianca. Natália combina com Tom o plano para ajudar Néia com um encontro de reconciliação entre Zac e Yasmin. Diana mostra a Gordo o e-mail de uma mulher interessada em investir na gravadora. Gui expulsa Mariane de sua casa. Roberto aconselha Luana a contar a Nicolau sobre sua gravidez. Gilda pergunta a Haroldo se ele é o pai do filho de Marisa.



Sábado



Gilda expulsa Marisa e Haroldo de sua casa. Júlia deixa claro para Mariane que não a quer perto de Gui. Yasmin e Zac reatam o namoro. Gordo não gosta de ver Diana com Lázaro. Léo e Stefany se beijam. Gilda afirma a Edith que não perdoará Haroldo. JF garante a Lorena que Nicolau ficará feliz com a paternidade. Para desespero de Nelson, Edith e Glenda são convidadas para uma campanha publicitária de lingerie. Lázaro tem um mau pressentimento e comenta com Ramon. Diana deixa os DVDs de Laila na sala de Gordo. Léo diz a Stefany que não consegue ficar longe dela. Gui anuncia aos integrantes da banda 4.4 o convite para abrir o show de um artista internacional.





