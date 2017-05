Você está: Novelas

Confira a semana de A força do querer (8 a 13/5)

Segunda-feira



Ruy esconde de Ritinha o envelope que recebeu de Cibele. Edinalva desconfia quando Biga insiste para que ela entre na empresa. Eurico exige que Silvana pague as outras prestações da bolsa que ela supostamente comprou. A secretária de Eugênio estranha a documentação de Ritinha. Caio reclama da postura de Eugênio no escritório. Edinalva conversa com Eugênio. Jeiza comanda uma operação policial e avisa a Zeca. Ruy pede para Amaro confirmar a gravidez de Cibele. Joyce manda Zu descartar as roupas de Ritinha. Edinalva mostra a foto do casamento de Ritinha para Cândida, Nazaré e Abel. Eugênio questiona Marilda sobre a paternidade de Ritinha. Simone bloqueia mais um site de apostas de Silvana e deixa a mãe furiosa. Bibi descobre que Rubinho mentiu sobre a faculdade. Jeiza se incomoda ao ver a foto do casamento de Ritinha. Irene conversa com Joyce sobre Eugênio. Um dos motoqueiros cobra dinheiro de Edinalva. Jeiza mostra a foto do casamento de Ritinha para Zeca.



Terça-feira



Zeca discute com Jeiza. Edinalva dá dinheiro para os motoqueiros. Bibi desconfia de Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a empresa pague uma pensão para Edinalva. Zeca leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato conta para uma amiga que foi expulso de casa por seu irmão. Bibi briga com uma mulher que confessa conhecer Rubinho. Simone discute com Silvana, que reclama de sua saúde para Eurico. Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi. Ivana e Eugênio veem o vídeo da viagem de Ruy e Ritinha. Anita e Shirley comemoram o sucesso do plano contra Ruy. Eurico questiona Dita sobre a saúde de Silvana. Ruy acredita que Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi compram a casa de Caio. Caio vê Joyce deixar a casa de Irene. Jeiza ataca o bandido que tentou assaltá-la ao vê-lo escolher outra vítima.



Quarta-feira



Cândida repreende Jeiza por ter atacado o bandido que a assaltou. Zeca consegue comprar um ônibus e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste de insistir no divórcio de Zeca quando ele a pede em casamento. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Nonato não gosta de se ver vestido como motorista. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem. Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene esteve com sua esposa. Joyce perde a paciência ao tentar conversar com Ritinha. Ruy fala com Dantas sobre a gravidez de Cibele e se preocupa ao vê-lo passar mal. Eugênio manda a secretária mentir para Irene. Dantas convence Eurico a assinar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.



Quinta-feira



Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Dandara e Nonato conversam sobre os conflitos com seus corpos. Ivana vê Cláudio com uma moça. Eugênio avisa a Ritinha que mandará seu motorista levá-la para ver a mãe. Edinalva pede para Abel ajudá-la a comprar um carro. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Eugênio não atende o telefonema de Irene. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer. Cláudio pergunta por Ivana para Amaro. Heleninha discute com Caio por não querer brigar por seus direitos na empresa C.Garcia. Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram.



Sexta-feira



Abel e Edinalva discutem por causa de seus filhos. Ritinha faz perguntas sobre Zeca. Nazaré e Abel aconselham Zeca a se manter longe de Ritinha. Zu pede para Joyce conversar com Ivana. Simone estranha quando Dita mente para esconder Silvana. Ritinha conta que está grávida e Zeca fica abalado. Heleninha discute com Junqueira. Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Caio conta para Leila sobre o relacionamento que teve com Bibi. Jeiza sente ciúmes de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria do prédio dela. Zeca não gosta de ver Jeiza no bar com Alan. Edinalva e Abel saem juntos para ver o carro. Cibele volta para casa.



Sábado



Cibele pede para que seu retorno seja mantido em segredo. Joyce marca um encontro com Irene e Eugênio fica tenso. Ivana pensa em Cláudio. Joyce humilha Ritinha. Cibele se recusa a contar seu plano para Shirley. Abel indica um carro valioso para Edinalva. Shirley conta para Cibele que Ruy pretende lhe pagar uma pensão. Eurico demonstra seu preconceito com Nonato. Silvana leva suas joias para serem avaliadas. Rubinho avisa a Bibi que precisa viajar. Jeiza se prepara para uma grande operação policial fora do Rio de Janeiro. Joyce e Eugênio se surpreendem com Edinalva. Silvana leva o relógio do pai de Eurico para ser penhorado com suas joias. Ivana fica abalada quando Anita elogia a nova namorada de Cláudio. Simone conversa com Cláudio sobre a prima. Caio avisa que fará sua cerimônia de casamento na casa de Heleninha. Silvana consegue pagar sua dívida. Joyce afirma a Ivana que irá ajudá-la. Um mês se passa. Ritinha e Ruy passeiam juntos.





