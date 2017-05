Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (8 a 13/5)

Segunda-feira



Renato se frustra ao constatar que não pode se comunicar com a família. Gustavo fica abalado com o estado de Padre Nuno. Renato trabalha como assistente de Hernando. Rimena se decepciona quando Renato fala de Alice. Toni faz um discurso contrariando as ideias de Arnaldo, que manda prendê-lo. Alice desmaia e é levada para o hospital. Arnaldo descobre a gravidez da filha e conta para Vitor. Laura percebe o interesse de Rimena por Renato. Alice discute com Kiki. Renato escreve uma carta para Alice. Vera sofre com a ausência de seus filhos. Arnaldo dá um ultimato em Alice. Cora incentiva Vitor a assumir o filho que Alice está esperando. Vera visita Gustavo. Renato e Rimena ficam mais próximos. Vitor pede Alice em casamento.



Terça-feira



Alice recusa o pedido de casamento de Vitor. Renato não consegue ligar para casa. Domingos cuida de Vera. Vitor conta para Arnaldo que pediu sua filha em casamento. Kiki enfrenta o marido para defender Alice. Rimena ajuda Renato a comprar um anel para Alice. Marcos vai à casa de Cora cobrar seu dinheiro. Arnaldo e Vitor vão a um bordel. Alice pede para se encontrar com Cátia. Kiki tenta convencer a filha a se casar com Vitor. Toni se preocupa com a demora para receber seu dinheiro. Natália se encontra com Alice no lugar de Cátia. Alice se comove com o comportamento de Vitor. Hernando sugere que Renato vá até a cidade com Rimena. Amaral obriga Gustavo a tocar violão para ele. Leon consola Maria. Rimena beija Renato. Alice aceita se casar com Vitor.



Quinta-feira



Vitor beija Alice. Cora finge se emocionar com o pedido de casamento do filho. Rimena leva Renato embriagado para casa e troca suas roupas. Arnaldo e Kiki comemoram a notícia do casamento de Alice e Vitor. Cora se surpreende ao encontrar Marcos em seu quarto. Amaral manda Gustavo perguntar para Vera por que ele não sofre na cadeia. Rimena beija Renato novamente, mas ele a repreende. Amaral dá notícias de Renato para Vera e exige que ela o avise quando o filho entrar em contato. Cátia impede Maria de ser presa. Vera conta a verdade para Gustavo. Marcos ameaça Cora novamente. Alice se encontra com Vera, que comenta que Gustavo ainda está preso. Vitor orienta Arnaldo a manter Gustavo preso até o dia de seu casamento. Renato entrega para Laura as cartas para Alice e Vera. Laura entrega as cartas de Renato para Toni, que as leva para Vera. Chega o dia do casamento de Alice e Vitor.



Sexta-feira



Alice sente-se mal antes do início da cerimônia. Rimena reclama quando Renato afirma que continuará morando na casa de Hernando com Alice. Alice se casa com Vitor. Cora vibra ao ouvir Arnaldo falar de Vitor. Amaral ameaça Gustavo e o liberta em uma estrada deserta. Alice tem um sangramento e se desespera. Hernando estranha a irritação de Rimena com Renato. Rimena se declara para Renato. Vitor leva Alice para sua casa. Gustavo volta para casa. Vera se encontra com Laura. Cora dá mais dinheiro para Marcos. Toni desiste de viajar, e Monique fica furiosa. Hernando questiona Renato sobre sua decisão de morar no alojamento do hospital. Alice comenta com Kiki que Vitor quer que ela faça um curso de fotografia fora do Brasil. Rimena convida Renato para jantar. Alice recebe alta do médico. Renato descobre que Alice se casou.





