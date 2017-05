Você está: Novelas

Confira a semana de A padroeira (8 a 13/5)

Segunda-feira



Braz e Fernão combinam armar uma emboscada para Valentim, mas Marcelina ouve tudo e avisa Cecília. João Fogaça bate em Mariquinhas; Rosa Maria confessa que Cosme e Damião estão com os pescadores. Silvana os esconde-os ao ver João Fogaça chegando. Cecília quer avisar Valentim que ele corre perigo e pede para ir à igreja, mas Lourenço não a deixa sair. Ele chama Molina para ser o confessionário da família. Delfina leva o pedaço da capa para Úrsula. Valentim esconde os escravinhos na casa da "bruxa". Cecília está angustiada e Molina pede que ela confie nele. Cecília implora que Molina alerte Valentim. Silvana pergunta a Mariquinhas porque ela revelou onde estavam os escravinhos e Rosa Maria explica que elas foram ameaçadas. Izabel afirma diante de Gertrudes que ama Diogo, deixando Imaculada horrorizada. Diogo e Antônio planejam raptar Izabel. João Fogaça pede dinheiro em troca de sua irmã e Antunes aceita. Blanca vai a vila dos pescadores atrás de Valentim. Úrsula tem um pressentimento quando Valentim diz que vai caçar.



Terça-feira



Lourenço percebe a agitação de Cecília e desconfia. Braz e Fernão estão de tocaia quando ouvem alguém se aproximando. Cecília revela o plano de Braz para Lourenço. Molina mostra a padre José que o nome da mãe de Valentim foi riscado de seu registro de batismo. Lourenço dá uma surra em Braz. Valentim encontra Blanca na floresta e revela que não foi pelo caminho de sempre, graças ao pressentimento de Úrsula. Gil vê Izabel saindo e vai avisar Antônio. Manoel leva Cosme e Damião para sua casa disfarçados de meninas. João Fogaça comunica a Rosa Maria que ela vai se casar com Antunes. Lourenço dá uma surra em Braz. Antônio combina com Izabel que ela se casará secretamente com Diogo.



Quarta-feira



Padre José conta o plano a Molina. Eusébia leva um disfarce para Izabel. Molina conta o plano a Imaculada, que decide dar um flagrante. Izabel se disfarça e manda que Eusébia deite na cama em seu lugar. Manoel chega em casa com Cosme e Damião. Cecília fica intrigada ao saber que foi Blanca que salvou Valentim. Molina desconfia que a mãe de Valentim vive na vila. Izabel vai disfarçada até a hospedaria e Imaculada não percebe que ela fugiu. Braz beija Brásia e faz ela prometer que vai vigiar Cecília. Fernão chega na hospedaria com Braz, mas João Fogaça mente, dizendo que eles estão fechados. Imaculada percebe que é Eusébia quem está na cama. Izabel chega na igreja.



Quinta-feira



Imaculada vai até a igreja e deixa cair uma vela sobre o vestido de Izabel, que pega fogo. Zacarias salva a menina e Imaculada leva-a para casa. Joaquina fica furiosa porque seu vestido pegou fogo. Fernão avisa que vai destruir a santa, porque ela está fazendo o povo se revoltar contra os fidalgos. Cecília consola Izabel, que garante morrer se não casar com Diogo. Fernão tenta beijar Cecília, mas ela se afasta. Silvana pede que Filipe proteja a santa. Fernão oferece dinheiro a Filipe para que ele jogue a santa no rio de novo. Tiburcina revela a Silvana que Cosme e Damião estão na casa de Manoel. Cecília pergunta a Blanca o que há entre ela e Valentim e a espanhola afirma que eles se gostam. João Fogaça desconfia ao ver Silvana e Tiburcina saindo da casa do poeta. Valentim avisa a Diogo que Izabel está aprisionada. Joaquina fica furiosa ao recebe de volta seu vestido todo queimado. Imaculada e Joaquina se esbofeteiam. Fernão desafia Diogo para um duelo.



Sexta-feira



Izabel promete ir para o convento se Fernão desistir de lutar, mas ele afirma que não pode voltar atrás. Valentim se oferece para ser padrinho de Diogo. Joaquina quer que o filho fuja, mas ele se recusa. Antônio decide ir ao duelo no lugar do filho. Antônio devolve a Úrsula um baú com o mapa das minas e pergunta quando ela vai revelar que é a mãe de Valentim. Antônio pede a Úrsula uma bebida que faça Diogo dormir. Antônio confessa que amou Imaculada, magoando Joaquina. Imaculada manda Zacarias tomar conta de Izabel, mas ele a deixa fugir. Izabel se esconde na casa de Cecília. Joaquina pede a Antônio um beijo de despedida. Diogo acorda e se desespera. Cecília e Izabel seguem Fernão e Braz e escutam o tiro, que atinge Antônio.



Sábado



Cecília e Izabel seguem Fernão e escutam o tiro, que atinge Antônio. Valentim, Izabel e Cecília levam Antônio para a sua casa e ele pede para ver Fernão, Imaculada e o padre, Antonio antes de morrer perdoa Fernão e exige que Diogo faça o mesmo, Imaculada chora ao vê-lo morrendo e revela que Izabel é filha dele. Antônio vai contestar quando Izabel o interrompe. Antônio morre. Blanca vai até a casa de Cecília e Zuleika rouba um livro do quarto da menina. Irmã de Cecília pega Zuleika em seu quarto. Braz dá a Lourenço a notícia da morte de Antônio. Izabel não entende porque a mãe insiste em proibir seu casamento. Cecília confessa que ama Valentim e ele jura que irá lutar para que eles fiquem juntos. Joaquina exige que Diogo tire a honra de Izabel para vingar a morte de seu pai.





