"Conversa com Bial" estreia com proposta diferente

Olá, internautas



Nesta semana, a TV Globo estreou “Conversa com Bial”. A nova atração entrou, com uma proposta diferente, na vaga do “Programa do Jô”.



Bial é jornalista. Profissional com décadas na TV Globo. Ele não é humorista. Nem comediante. Também foge da linha de falastrão. Até aqui, os chamados “programas de entrevista” do fim da noite na TV brasileira sempre tinham o humor como elemento primordial.



De certo modo, Jô Soares implantou o estilo diário no SBT. Mais recentemente, Danilo Gentili alcançou sucesso com o “Agora É Tarde”, na Band. Depois, migrou para o SBT com relativa repercussão no “The Noite”. Na emissora dos Saad, Rafinha Bastos tentou seguir tal estilo, mas sucumbiu diante da concorrência. Agora, na Record, chegou a vez de Fabio Porchat. Por outro lado, Marcelo Adnet não obteve, mesmo em uma edição semanal, grande êxito com o “Adnight”.



O ex-apresentador do “BBB” adota um estilo menos personalista. O entrevistado é o mais importante. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, foi uma excelente escolha para o primeiro programa. Porém, o desenrolar do bate-papo lembrou o “Na Moral”. Reflexões sobre o atual momento político-econômico-jurídico do Brasil.



Já o segundo programa com Rita Lee explorou uma conversa mais informal de Bial com a artista. A edição atingiu ótimo resultado ao resgatar imagens do arquivo da emissora. Rever Rita e Pedro nos anos 80 trouxe um contexto de reconhecimento entre os dois, entrevistador e entrevistada, ao telespectador.



“Conversa com Bial” terá o desafio de ser diário. Programas de entrevista, com linguajar mais jornalístico, como “De Frente com Gabi” e “Dois a Um” tinham exibição semanal, mesmo parâmetro do “Mariana Godoy Entrevista”. É uma quebra de barreira no estilo adotado atualmente pelas emissoras no fim da noite.



