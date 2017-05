Você está: FabioTV

Huck aposta em ar déjà vu com novo quadro à la "Show do Milhão"

Vcfaz - 8 Mai 2017 - 16:03







Olá, internautas



Neste sábado (06/05), um fato inusitado ocorreu no “Caldeirão do Huck”. O apresentador, todo “orgulhoso”, estreou o quadro “Quem Quer Ser um Milionário?”. O paulistano enfatizou que a “nova” atração é um sucesso mundial.



Só que Huck “esqueceu” de falar que o “novíssimo” quadro também faz parte da história da TV brasileira. Maioria absoluta dos telespectadores percebeu que se tratava de um “Show do Milhão”. Sim!



Porém, agora, o canal adquiriu os “direitos” ditos “oficiais”. O mesmo ocorreu com “Casa dos Artistas” e “Big Brother Brasil”. Inicialmente, o telespectador acreditou que a Globo copiava o SBT. E o mesmo acontece agora com a “novidade” do “Caldeirão”.



O cenário do “Quem Quer Ser um Milionário?” é semelhante ao “Show do Milhão” com os degraus iluminados da escada ao fundo. A trilha incidental, idem. Porém, a maior diferença recai sobre o apresentador. Há uma diferença colossal entre Silvio Santos e Luciano Huck.



“Quem Quer Ser um Milionário?” não passou um pingo de emoção. De envolvimento. Até o desfecho foi decepcionante. O encerramento, sem resolver a questão, não criou o almejado clima de suspense. Os participantes também criaram empatia com o público.



Apesar das semelhanças, há outras diferenças, principalmente sobre as regras. Não há universitários. E também não existe possibilidade de “pular” a pergunta. E o valor de R$ 1 milhão encontra-se defasado. O prêmio já tinha tal cifra no SBT há 17 anos. As cartas, que cortavam nenhuma, uma, duas ou três alternativas, não surgem no “Quem Quer Ser um Milionário?”. No novo quadro, há eliminação direta de duas respostas.



“Quem Quer Ser um Milionário?” estreou com ar déjà vu.



Ps: o visual de Luciano Huck hoje seguiu o "modelito" João Doria Júnior...Reparem.



Fabio Maksymczuk





