Sambista Almir Guineto é homenageado na TV Brasil

Depois de homenagear personalidades como Jerry Adriani e Belchior, a TV Brasil produz uma edição especial do programa Recordar é TV em tributo a Almir Guineto que faleceu na última sexta-feira (5). A atração em memória do sambista vai ao ar nesta terça (9), às 23h, com horário alternativo no sábado (13), às 23h30.



Produzido a partir de material de acervo da emissora, o especial mescla apresentações musicais dos principais clássicos do vasto repertório de Almir Guineto , como "Caxambu" e "Mordomia", com duas entrevistas concedidas pelo cantor e compositor em fases diferentes da carreira.



A primeira conversa, em 1986, foi no programa " A Vida é um show ", sob o comando de Cristina Prochaska, na extinta TVE do Rio, e o bate-papo mais recente, de 2012, foi gravado no "Segue o Som", da TV Brasil, apresentado por Maurício Pacheco.



Na entrevista dos anos 1980, Almir de Souza Serra, o Almir Guineto, falou sobre o início de carreira e destacou a importância da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, do bloco carnavalesco Cacique de Ramos e da passagem pelo Fundo de Quintal, além de contar a origem do seu nome artístico.



A repercussão do disco "Almir Guineto", também de 1986, é mais um tema em pauta. O LP trouxe canções próprias e de outros compositores que foram consagradas na voz do intérprete. Sucesso comercial, o álbum reuniu clássicos como "Caxambu", "Mel na Boca", "Lama nas Ruas" e "Conselho".





