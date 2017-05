Você está: Notícias

Nova série "queridinha" do Amazon Prime Video estreia novos episódios

Vcfaz - Ontem, 16:13







A série " American Gods ", disponível no Brasil pelo Amazon Prime Video , é a nova queridinha do público e crítica. A produção teve seu primeiro episódio exibido no dia 1º de maio e já arrebatou nota de 8.6 no IMDB e pontuação de 95% nas críticas no site especializado Rotten Tomatoes.



Nesta segunda-feira, dia 8 de maio, estreia mais um episódio e novos episódios serão disponibilizados semanalmente ao longo das próximas sete semanas para assinantes do serviço em todo o mundo, incluindo o Brasil.



No segundo episódio, intitulado " The Secret of Spoons ", enquanto Mr. Wednesday dá inicio ao recrutamento para a batalha que se aproxima, Shadow Moon viaja com ele para Chicago, e concorda em participar de um jogo de damas de alto risco com o antigo deus eslavo, Czernobog.





