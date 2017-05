Apresentadores do Catfish Brasil participarão da versão norte-americana

Você está: Notícias

Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha , apresentadores do reality show ‘ Catfish Brasil ’, da MTV , vão participar de um episódio da versão norte-americana, comandada por Nev Schulman e Max Joseph , durante a investigação de um caso em Salt Lake City.



A dupla embarca nesta terça-feira, dia 9 de maio, com destino aos Estados Unidos. O intercâmbio faz parte do ‘Catfish World Special ’ e será exibido no Brasil junto com a estreia da segunda temporada, prevista para setembro de 2017.



Sucesso mundial de audiência e uma das atrações mais comentadas no Brasil, o programa aborda os relacionamentos que nascem na internet: casais que ao longo de meses e anos somente se relacionam pela rede e que nunca se viram pessoalmente. A ideia é investigar e ajudar quem pode ter sido enganado a desvendar mentiras e verdades sobre seu relacionamento online.





