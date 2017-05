Você está: Notícias

"A Morte Me Escolheu" é a nova série do canal Investigação Discovery

Vcfaz - Ontem, 16:22







O investigador de polícia Rod Demery já resolveu mais de 250 casos de homicídio. Não há um inquérito que tenha ficado sem solução depois de passar por ele. A partir de quarta-feira, 10 de maio, às 21h30, ele reconstrói algumas das mais intricadas apurações de sua carreira na nova série do canal Investigação Discovery , intitulada A Morte Me Escolheu .



Em cada um dos dez episódios da temporada, um caso real é selecionado por Demery, que revisita seus próprios arquivos, revelando ao telespectador como chegou ao culpado. Imagens de arquivo e dramatizações ajudam a reconstruir os meandros das investigações: da cena do crime, às diligências e buscas por suspeitos.



A relação de Demery com o universo do crime remonta a causas familiares e razões involuntárias: ainda criança, ele teve a mãe assassinada e seu próprio irmão, anos depois, tornou-se um homicida. Os casos que ele investiga e suas memórias individuais se misturam nas reconstituições e dão amostras da perspectiva individual; o trabalho, para ele, é também uma missão.



Na série, o próprio Demery narra os acontecimentos: quando recebeu a ligação de comunicação do crime, quais suas primeiras impressões, os palpites e pressentimentos. Depoimentos de colegas e de familiares de vítimas, além de registro audiovisuais dos interrogatórios conduzidos por Demery completam os materiais reunidos pela atração.





