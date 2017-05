Você está: Notícias

Esporte Interativo terá 12 horas de cobertura nas semifinais da Liga dos Campeões

Nessa semana, os canais Esporte Interativo farão a maior cobertura dos jogos de volta da semifinal da Liga dos Campeões . Serão 12 horas de cobertura com correspondentes direto da Europa trazendo os bastidores dos dois grandes jogos.



Na terça-feira (9/5), a Velha Senhora tenta ratificar sua vaga diante do Monaco , no Juventus Stadium. A muralha Gianluigi Buffon, o lateral Daniel Alves e o ataque formado por Dybala e Higuaín, são os grandes destaques da equipe italiana. O Monaco não desistiu do confronto e ainda tenta uma vaga na final, em Cardiff, no próximo dia 3 de junho. O EI MAXX transmite essa partida com exclusividade, a partir das 15h45, com a narração de Jorge Iggor e os comentários de Vitor Sérgio Rodrigues e Sávio.



Quarta-feira (10/5) é dia de decisão no Vicente Calderón. Após os três tentos de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ficou muito perto da vaga diante do Atlético. No entanto, Simeone, técnico dos colchoneros, não jogou a toalha e promete que sua equipe lutará até o apito final. Situação difícil, mas não impossível. O EI MAXX transmite o capítulo final desta história, a partir das 15h45, com a narração de André Henning e os comentários de Zico e Mauro Betting.





