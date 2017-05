Você está: Notícias

Vivo TV abre o sinal dos canais Disney para todos os clientes

Até o dia 15 de maio os assinantes da Vivo TV poderão aproveitar toda a programação dos canais Disney Channel , Disney XD e Disney Jr sem nenhum custo adicional. O destaque do período é a estreia da nova série Mickey: Aventuras sobre Rodas, que estreia no canal Disney Channel nesta segunda-feira, dia 8 de maio.



Na nova série, Mickey e sua turma embarcam em aventuras e travessuras sem fim, enquanto participam de corridas emocionantes tanto no Morro Legal, quanto ao redor do mundo. A narrativa da nova série aborda valores relacionados à amizade, ao trabalho em equipe e ao espírito esportivo.

Mickey: Aventuras sobre Rodas chega às telinhas depois do sucesso de A Casa do Mickey Mouse, série que esteve no ar por mais de 10 anos, transmitida em 160 países, dublada em 31 idiomas, e no terceiro semestre de 2016 alcançou um total de 172 milhões de telespectadores no mundo todo.





