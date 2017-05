Você está: Notícias

Viacom anuncia novidades em seus canais nas operadoras Claro, NET, SKY e Oi TV

A Viacom Brasil[/b anunciou uma série de mudanças e conquistas importantes na distribuição de seus canais nas principais operadoras do país.



O canal [b]Comedy Central passou a fazer parte do pacote básico para os assinantes da NET e Claro HDTV (canal 137), desde a última sexta-feira, 5 de maio.



Para a Nickelodeon , uma das marcas multimídia de entretenimento para crianças e família mais reconhecidas e amplamente distribuída em todo o mundo, a novidade está no lançamento do canal Nick Jr. na SKY (canal 287), em HD, no ar desde o dia 28 de abril. O canal reúne atrações voltadas às crianças em idade pré-escolar.



A MTV também ganhou a versão HD na SKY , disponível no canal 285.



Já na Oi TV , a MTV – canal 134 (HD) – passa a integrar o pacote ‘mini-básico’ (Start) a partir desta última quinta-feira, 4 de maio. Com a mudança, os assinantes passam a ter acesso à programação variada e multiconectada do canal, que é top of mind dos jovens brasileiros.



Rogério Francis, Diretor Sênior de Distribuição de Conteúdo da Viacom Brasil, avalia o momento da empresa como “muito positivo” e afirma que a estratégia é seguir ampliando a penetração das marcas nos domicílios brasileiros: “ Além de oferecer mais qualidade aos conteúdos de canais consolidados e amplamente distribuídos como MTV e Nickelodeon, com o lançamento de canais HD nas principais operadoras do país, nosso objetivo para um futuro próximo é seguir ampliando o alcance de Comedy Central e Paramount Channel, que hoje já possuem uma base de assinantes bastante expressiva ”, explica o executivo.





