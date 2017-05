Você está: Notícias

Tá Na Hora do Café

Nova série brasileira do Mais Globosat investiga a origem e nuances do café

O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E, certamente, o brasileiro o povo com mais histórias para contar sobre a famosa e desejada bebida. Nesta terça (09), o Mais Globosat estreia o “Tá Na Hora do Café” , programa apresentado por Paula Varejão, uma apaixonada pela bebida desde o berço. Filha de produtor cafeeiro, Paula é jornalista e visitou fazendas, cafeterias tradicionais e gourmets e até mesmo o trabalho de artistas que fazem do café a matéria prima e fonte de ilustração para suas obras.



Flutuando por temas inerentes à bebida como economia, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, sustentabilidade e design, a série irá mostrar, em 13 episódios, como pessoas mudaram de vida pelo café e com o café nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.



Na estreia, o café conquistou o status de bebida gourmet, motivo suficiente para fazer a cabeça de gerações diversas de consumidores e se tornar parte integrante de um estilo de vida. No primeiro episódio, Paula Varejão mostra o lado do vício do youtuber PC Siqueira, que tem até café tatuado no corpo, e conhece pessoas que, além de amantes do café, vivem da bebida.



“Tá Na Hora do Café” estará disponível no Mais Globosat Play e nas plataformas VOD das operadoras.





