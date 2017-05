Você está: Notícias

Bruno De Luca desembarca no Egito na nova temporada de “Vai Pra Onde?”

Uma viagem ao tempo define a rota de Bruno De Luca na nova temporada de “Vai Pra Onde?” , com o Egito como cenário. Entre as atrações estão uma visita ao Templo de Karnak, na cidade de Luxor; um passeio nos Jardins do Palácio de Montazah, em Alexandria; e em Sharm el-Sheikh, um balneário próximo à fronteira de Israel. Essas e outras experiências, o telespectador confere a partir desta quarta-feira (10) no Multishow .



Além dos passeios históricos, Bruno também não deixa de fora os registros sobre a gastronomia singular da região. O apresentador saboreia o prato típico de Cairo, o Ful Medames, uma sopa com feijões; além do Koshari, que é uma mistura de macarrão com batatas.



A nova temporada de “Vai Pra Onde?” estreia dia 10 de maio , às 18h30 no Multishow .





