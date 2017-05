Você está: Notícias

Band exibe a comédia brasileira "Copa de Elite" pela primeira vez na TV aberta

A Band exibe nesta quarta (10) no "Cine Band" , a comédia brasileira “Copa de Elite” , que tem a direção de Vitor Brandt . O filme é uma sátira de outros filmes de sucesso brasileiros como “Se Eu Fosse Você”, “Tropa de Elite”, “Chico Xavier”, “Bruna Surfistinha”, “O Homem do Futuro” e “Minha Mãe É uma Peça” e com foco principal na Copa do Mundo FIFA 2014, que aconteceu aqui.



No longa, Jorge Capitão é um policial integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Durante uma operação, ele não cumpre as ordens de seu superior e invade uma favela do Rio de Janeiro salvando o camisa 10 da seleção argentina. Ele é expulso do cargo e passa a ser odiado por toda a nação, até que ele descobre que alguém planeja assassinar o Papa, que abrirá a final da Copa do Mundo de 2014. O longa é estrelado po rMarcus Veras e Júlia Rabello, que no filme interpreta Bia Alpinistinha. O elenco ainda conta com Rafinha Bastos, que interpreta no filme René Rodrigues.



"Copa de Elite" será exibido no dia 10 de maio , às 22h30 na Band.





