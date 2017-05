Você está: Notícias

FOX estreia sitcom brasileira "Prata da Casa" com veteranos globais no elenco

robertoscalon - Ontem, 17:14







O canal FOX estreia nesta quarta (10), a sua mais nova produção original, “Prata da Casa” : a primeira sitcom do grupo no país. Composta por 14 episódios de meia hora cada, a série conta a história de Sérgio Henrique (Rodrigo Pandolfo), um medalista olímpico que precisa recomeçar a vida aos 35 anos. Depois de flagrar a traição de sua esposa, sem emprego e falido, Sérgio Henrique sai do Rio de Janeiro e volta a morar com seus pais em São Paulo.



A mudança de Sérgio trará também uma reviravolta para toda sua família. Sua chegada ao apartamento dos pais acontece de “surpresa”, justamente durante o jantar de comemoração da “separação civilizada” deles: Maurício (Diogo Vilela) e Hercília (Françoise Forton). Comovidos com a situação do filho, secretamente decidem adiar a separação, e já preveem o problema que será explicar a situação para seus respectivos pretendentes: Viviane (Flávia Garrafa) e Isidoro (Pedro Paulo Rangel). Os novos casais terão que esperar ainda mais para viver juntos.



Tatiana (Elisa Volpato) e Caio (Wagner Santisteban) são os irmãos de Sérgio Henrique e completam a família: ela, sempre sofrendo crises de ciúme pelo marido, que é piloto de avião, e que nunca está presente; e ele, um nerd que mora na Califórnia e trabalha em uma gigante empresa de tecnologia e que sempre usa um protótipo de comunicação holográfica para falar com a família.



Para ajudar Sérgio Henrique neste novo mundo de homem solteiro em São Paulo ele contará com Priscila (Marina Palha), a psicanalista indicada por sua mãe, e com Dico (Vitor Sarro), seu amigo de infância que sabe tudo sobre “pegação” e é dono de uma academia de ginástica onde Sérgio buscará um emprego.



O primeiro problema que eles tentarão resolver é a incrível capacidade de Sérgio Henrique em se apaixonar perdidamente por uma mulher diferente a cada dia. Para quem passou a adolescência praticando o esporte de salto com vara, a juventude competindo e casando-se com a primeira namorada, o novo momento de homem solteiro traz muita insegurança e dúvidas para ele.



A série contará com muitas convidadas especiais que vão levar Sérgio Henrique a loucura: Tânia Kahlil, Mel Lisboa, Fernanda Nobre, Marisol Ribeiro, Cacau Melo, Tuti Muller e Rita Cadilac. Os convidados também serão uma atração à parte: Paulo Cintura, Fernando Scherer, Robson Caetano, Rubens Ewald Filho, Mateus Carrieri, Derico e muitos outros. O elenco de apoio ainda conta com Carlos Meceni, Lilian Blanc, Ronaldo Reis e Fábio Herford. A Direção Geral e a criação da série são de André Pellenz, que também assina os roteiros ao lado de Maria Clara Mattos, Marlon Olympio, Carolina Castro, Felipe Vianna e Patrícia Corso. Marcus Baldini também atua como diretor convidado em alguns episódios da série.



“Prata da Casa” estreia dia 10 de maio , na FOX , às 21h30. O primeiro episódio já pode ser assistido em primeira mão pelo App da FOX sem necessidade de login e senha.





