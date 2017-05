Você está: Notícias

GNT exibe "Saia Justa" gravado em Recife

A primeira edição de 2017 do “Saia Justa Por Aí” foi gravada em Recife, na noite de ontem (09). Com plateia formada por convidados e inscritos no site do canal, que lotaram o Teatro RioMar Recife, as Saias Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Taís Araújo e Pitty receberam a cantora Karina Buhr e a blogueira de moda Camila Coutinho para um bate-papo descontraído no sofá do programa.



A primeira convidada da noite, Karina Buhr - baiana na certidão de nascimento, mas criada em Recife - é considerada uma das mais influentes artistas da cena pop atual, com três discos solo lançados. Na sequência, as Saias falaram de um momento fatídico do relacionamento: o término e o luto.



Segunda convidada da noite, Camila Coutinho conversou com as apresentadoras sobre autoestima. Elas debateram sobre como a relação com a cidade em que vivemos influencia em nossa identidade e nos faz sentir pertencentes àquele lugar, geográfica e interiormente. Ainda sobre o tema, Taís contou que encontrou sua autoestima na escola e na sua ancestralidade.



Ao longo do episódio especial, o GNT preparou uma surpresa. Desta vez, Caio Braz foi o mestre de cerimônia e fez um esquenta com a plateia antes de começar a gravação. A ação foi transmitida, ao vivo, pelo Facebook do canal. No “Invasões Bárbaras”, Caio Braz e Barbara Gancia visitam pontos turísticos de Recife, durante o dia e à noite. Ainda no quadro, a jornalista conhece o artesanato local e a arte popular de Recife.



O projeto “Saia Justa Por Aí” já passou, em 2016, por Brasília, Fortaleza e Porto Alegre. Em 2017, além de Recife, o programa itinerante será levado para Belo Horizonte e Campinas. O Saia Justa está presente na grade do canal desde 2002 e com atual formação desde fevereiro deste ano. O programado em Recife vai ao ar hoje, dia 10 de maio , às 21h30 no GNT .





