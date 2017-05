Você está: Notícias

Globo Play disponibiliza minissérie "Anos Rebeldes" na integra

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 17:23







A história de amor entre o idealista João Alfredo (Cássio Gabus Mendes) e a individualista Maria Lucia (Malu Mader) durante os anos de chumbo no Brasil foi o fio condutor de "Anos Rebeldes", de Gilberto Braga, exibida originalmente na Globo em 1992. Após 25 anos, a trama, inspirada nos livros ‘1968 - O ano que não terminou’, de Zuenir Ventura, e ‘Os Carbonários’ de Alfredo Sirkis, volta às telas pelo Globo Play .



A história de "Anos Rebeldes" , ambientada no Rio de Janeiro entre 1964, quando ocorreu o golpe militar, e 1979, quando foi decretada a Lei da Anistia, segue a trajetória de um grupo de colegas do tradicional Colégio Pedro II e mostra como a política governamental influenciou seus destinos.



Ao lado do casal de protagonistas há personagens marcantes, como Heloisa (Claudia Abreu), uma garota rica e mimada que dá uma reviravolta em sua vida ao entrar para a luta armada; seu pai, Fábio (José Wilker), um poderoso banqueiro que ajudou a financiar o regime, e sua mãe, Natália (Betty Lago) – a atriz fez, com a minissérie, sua estreia na televisão. Edgar (Marcelo Serrado), melhor amigo de João Alfredo, disputa o amor de Maria Lucia. Já Pedro Cardoso, o Galeno (Pedro Cardoso), amigo de João, Edgar, Maria Lúcia e Heloísa, interpreta um autor de telenovelas que enfrentava problemas com a Censura Federal.



O público ainda encontra na produção nomes como Bete Mendes, Carlos Gregório, Carlos Zara, Cininha de Paula, Deborah Evelyn, Emiliano Queiroz, Enrique Diaz, Eva Wilma, Francisco Milani, Gianfrancesco Guarnieri, Herson Capri, Kadu Moliterno, Marcello Novaes, Malu Galli, Maria Padilha, Mila Moreira, Odilon Wagner, Susana Vieira, entre outros. A minissérie, de Gilberto Braga, escrita por Gilberto Braga e Sérgio Marques, teve direção geral de Dennis Carvalho.



Os 20 episódios da minissérie "Anos Rebeldes" estreiam dia 11 de maio na Globo Play. A produção estará disponível exclusivamente para assinantes da plataforma.





