Esporte Interativo transmite jogo que define finalista da Liga Europa

Nesta quinta-feira (11), o Old Trafford, conhecido também como Teatro dos Sonhos, recebe a partida de volta das semifinais da L iga Europa . Manchester United e Celta se enfrentam na tela do Esporte Interativo . Será conhecido um dos times que estarão em Estocolmo, na Friends Arena, para a grande final no próximo dia 24.



No primeiro jogo, os Red Devils impuseram seu ritmo, e mesmo fora de casa, conseguiram uma vitória por 0x1, com um gol de falta do garoto Rashford, de 19 anos. O goleiro do Celta, Sergio Álvarez, foi destaque da partida. O United pode empatar o jogo diante da sua torcida e ainda assim consegue a classificação.



José Mourinho, técnico do time inglês aposta todas as fichas nesta competição para alcançar a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Os espanhóis têm uma tarefa bem complicada para reverter o placar, fora dos seus domínios.



Manchester United x Celta será transmitido no dia 11 de maio , às 16h05 no Esporte Interativo.





