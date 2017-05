Você está: Notícias

Nova temporada

"Som do Vinil" chega 11ª temporada no Canal Brasil

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 17:40







A história da música popular brasileira é revisitada por Charles Gavin no programa "O Som do Vinil" , no Canal Brasil . A série mostra curiosidades e detalhes de álbuns imortalizados no cancioneiro nacional. Dono de um acervo impressionante de discos de vinil, Gavin continua desvendando as histórias por trás deles na 11ª temporada que estreia na sexta (12).



Os 26 episódios da atração contemplam gêneros variados que vão do soul ao samba. Entre os convidados estão Paulinho da Viola, Sueli Costa, Leoni, Amelinha, Hamilton de Holanda e Diogo Nogueira e Roberto Menescal, entre outros. O primeiro convidado é Zeca Pagodinho, que comenta o álbum "Samba pras moças" (1995).



A nova temporada de “O Som do Vinil” estreia dia 12 de maio , às 21h30 no Canal Brasil.





