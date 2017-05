Você está: Notícias

Nova série

Baseada nos livros clássicos, "Anne with an E" é a nova série da Netflix

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 18:54







Nesta sexta-feira (12), a Netflix estreia a primeira temporada de "Anne with an E" . A nova série dramática o clássico literário "Anne The Green Gables" da autora Lucy Maud Montgomery. A nova série gira em torno da espevitada Anne, uma órfã imaginativa, e o efeito que ela causa em sua pequena cidade.



"Anne" é uma história de amadurecimento que gira em torno de uma garota diferente de todas as outras, e que contra todas as expectativas e com muitos desafios luta pelo amor e pela aceitação do seu lugar no mundo. A trama é ambientada na ilha de Prince Edward em 1890, girando em torno de uma garota de 13 anos cujo maior trunfo é a própria imaginação.



Anne Shirley (Amybeth McNulty) é uma jovem órfã que passou a infância em lares temporários abusivos. Certo dia, ela é enviada por engano para viver com a irmã e o irmão, Marilla (Geraldine James) e Matthew Cuthbert (R.H. Thomson). Eventualmente, Anne vai mudar a perspectiva dos dois, e todos da cidade vão aprender a conviver com seu intelecto afiado e com a sua imaginação brilhante.



"Anne with an E" estreia dia 12 de maio na Netflix.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).