Cartoon Network traz os novos episódios de "As Meninas Superpoderosas"

A segunda temporada de "As Meninas Superpoderosas" chega ao Cartoon Network com episódios inéditos nesta sexta (12). A grande líder Florzinha, o coração da equipe Lindinha e a temperamental Docinho, formam um time e se juntam mais uma vez para defender a cidade de Townsville.



Para ajudar as meninas a enfrentar os desafios do dia-a-dia, Professor Utônio, pai e criador das garotas, também está de volta junto do Prefeito. Mas nem tudo é festa e nada é fácil para elas. Sabendo do triunfante retorno, os terríveis vilões Macaco Louco, Princesa, ELE e novos vilões ainda mais perigosos, também voltam com a promessa de dominar Towsville e finalmente derrotar As Meninas Superpoderosas.



A série original, criada por Craig McCracken, estreou em 1998 e teve 78 episódios. Sucesso de público e crítica, o desenho ganhou um especial estilizado chamado “As Meninas Superpoderosas – Vacilou, Dançou!”, que foi ao ar no Cartoon Network em 2014 e contou com Ringo Starr entre os convidados especiais. A nova versão do desenho estreou no ano passado no canal.



A 2ª temporada de "As Meninas Superpoderosas" estreia dia 12 de maio , às 19h45 no Cartoon Network .





