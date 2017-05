Você está: Notícias

Na GloboNews

"Que Mundo é Esse?" vai à fronteira do México com os EUA em nova temporada

Com a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, uma das suas mais polêmicas promessas de campanha – a construção de um muro de 3.500 quilômetros na fronteira do país com o México – foi adiada pelo alto custo e questionada pela necessidade, já que o número de imigrantes ilegais vindos do México não aumenta há quase 10 anos no país norte-americano.



Para entender os sonhos, medos e esperanças daqueles que tentam atravessar ilegalmente a fronteira entre os dois países, André Fran, Felipe UFO, Michel Coeli e Rodrigo Cebrian usam o muro como ponto de partida na estreia da quarta temporada do "Que Mundo É Esse?" , que estreia nesta sexta (12) na GloboNews .



A equipe do programa se divide para visitar os dois lados. No americano, Rodrigo Cebrian vai de carro até onde pode e percorre a pé uma trilha, feita por muitos mexicanos que trabalham nos Estados Unidos para rever a família. O muro fica no Parque da Amizade (Friendship Park), um parque nacional, onde é preciso seguir regras, como não passar dinheiro, comida ou documentos.



Do lado de Tijuana, no México, o muro fica na área mais movimentada da cidade. Na fronteira, os rapazes presenciam reencontros emocionantes. Como o do pai que foi trabalhar nos Estados Unidos há quatro anos, quando a filha tinha apenas oito meses, e só consegue vê-la uma vez por semana, através da cerca que separa os dois países. E da mãe que ficou 26 anos sem ver o filho e agora só o encontra uma vez por ano, também pelo muro.



O quarteto viaja dois mil quilômetros até o estado de Hidalgo, região mais central do México, onde acontece uma simulação de imigração ilegal. Com o objetivo de conscientizar para o perigo da travessia, a simulação é feita por pessoas que já passaram pela situação, com o consentimento do governo. Para viver a experiência, André Fran e Rodrigo Cebrian acompanham o grupo de falsos policiais cuja responsabilidade é patrulhar a fronteira, enquanto Felipe UFO e Michel Coeli tentam atravessar a imaginária fronteira como imigrantes ilegais, em mais de três horas se simulação. A travessia verdadeira dura dois dias e duas noites. Veículos caracterizados como carros da polícia de fronteira e armas dão ainda mais realismo à simulação.



A 4ª temporada do programa "Que Mundo É Esse?" estreia no dia 12 de maio , às 23h30 na GloboNews .





