Gloob Play estreia "Vlog da Mila", spin-off de "Detetives do Prédio Azul"

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 19:35







O dia a dia como aprendiz de bruxa é a temática de “Vlog da Mila - Os Mistérios de Ondion” que estreia nesta sexta (12) exclusivamente no Gloob Play . A atração é o primeiro projeto de spin-off do canal Gloob , derivado da série "D.P.A. – Detetives do Prédio Azul" .



Com 10 episódios, a trama acompanha a adaptação de Mila, interpretada por Leticia Pedro, em Ondion, lugar encantado para onde se muda após descobrir seus talentos mágicos. Acompanhada de uma planta, que é na verdade sua mãe enfeitiçada, Mila cursa o primeiro período da Escola de Magia de Íbigon. Diretamente da biblioteca da escola, ela conversa com o público sobre seu cotidiano no mundo mágico e os feitiços aprendidos em aula, além de revelar que amigos e inimigos estão surgindo por ali.



Mas nem tido será tranquilo na nova escola, lá ela encontra Odília. Colega de turma na Escola de Magia de Íbigon, Odília estará por trás de diversas situações estranhas que acontecem com Mila, como um feitiço que coloca chifres em sua testa e um abraço de ouriço cheio de espinhos. Compõem a trama também Carlos Eduardo, pai de Mila, interpretado por Rodrigo Candelot e Tino (Fabricio Assis), amigo por quem Mila se apaixona.



“Vlog da Mila - Os Mistérios de Ondion” estreia dia 12 de maio no Gloob Play e nas plataformas VOD das TVs por assinatura





