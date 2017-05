Você está: Notícias

"Master of None" ganha nova temporada na Netflix

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 19:46







Aziz Ansari (de "Parks and Recreation" ) é o criador, protagonista e diretor de "Master of None" , que ganha uma segunda temporada na Netflix . A série acompanha a vida de Dev, um ator de 30 anos que vive em Nova York e é indeciso a ponto de não fazer ideia do que pedir na hora do almoço. Imagine quando ele precisa optar por uma carreira e encontrar um rumo para a vida... é uma tortura.



Na nova temporada, Dev persegue uma nova paixão na Itália, retorna para o cenário de paqueras de Nova York e lida com grandes questões, enquanto tenta reiniciar sua vida.



A segunda temporada de "Master of None" estreia dia 12 de maio na Netflix .





