Novos casais se conhecem no altar em "Casamento à Primeira Vista"

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 20:07







Dentro da proposta de manter em sua programação experimentos sociais, principalmente com foco em relacionamentos, o A&E estreia a terceira temporada de "Casamento à Primeira Vista" . Assim como nas outras temporadas, seis novas pessoas - corajosas e ansiosas por uma vida a dois - irão aceitar uma proposta inusitada, isto é, um casamento literalmente “à primeira vista”.



Quatro especialistas em relacionamentos (a terapeuta Dra. Logan Levkoff, a antropóloga Dra. Pepper Schwartz, o espiritualista Greg Epstein e o psicólogo clínico Dr. Joseph Cilona) vão juntar aqueles que eles acreditam formar três pares perfeitos. Porém, esses casais só irão se conhecer quando estiverem cara a cara diante do altar.



Os especialistas de "Casamento à Primeira Vista" selecionaram, entre mais de 20 mil solteiros que se candidataram para a terceira temporada, os pares com maior afinidade e irão propor os casamentos. Ao longo dos episódios, o programa os acompanharão em suas vidas normais de recém-casados: a lua de mel, a nova casa, o encontro com os respectivos parentes e outras atividades relativas à vida de um casal. Mas, após cinco semanas de convivência, chegará a hora do teste final: será que eles decidirão permanecer juntos, ou vão preferir se separar?



O episódio de estreia, "Formando os casais" , mostra os especialistas em relacionamentos em sua titânica tarefa de selecionar três casais, entre mais de 20 mil candidatos. E os corajosos escolhidos vão enfrentar o desafio de casar com um completo estranho.



A 3ª temporada de "Casamento à Primeira Vista" estreia dia 13 de maio , à 0h (sexta para sábado).





