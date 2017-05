Você está: Notícias

Inédito

Indicado ao Oscar 2017, documentário "Eu Não Sou Seu Negro" estreia na GloboNews

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 20:17







No próximo sábado (13), a sessão "GloboNews Documentário" estreia o filme "Eu não sou seu negro" . Indicado na categoria "Melhor Documentário" no Ocar 2017, o filme que tem narração de Samuel L. Jackson, o filme é construído a partir de um manuscrito inacabado do romancista e ensaísta norte-americano James Baldwin. Com cerca de 30 páginas, "Remember this house" , aborda questões relacionadas ao sistema segregacionista nos EUA, tendo como ponto de partida memórias sobre os três líderes negros assassinados entre 1963 e 1968: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King.



Utilizando-se apenas o texto de Baldwin, o filme recorre também a entrevistas dadas pelo autor nos anos 1960, além trechos de filmes, reportagens e fotografias. A atemporalidade das palavras de Baldwin fica visível sobretudo nos momentos em que o documentário mostra imagens de inúmeros conflitos recentes motivados por questões raciais.



"Eu não sou seu negro" estreia dia 13 de Maio , às 20h25 na GloboNews .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).