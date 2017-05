Você está: Notícias

Nova série

Junho: "O Jardim de Bronze" é a nova série latina da HBO

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 20:19







"O Jardim de Bronze" , baseada no livro “El Jardín de Bronce” , do autor argentino Gustavo Malajovich é a nova série da HBO . A produção acompanha a luta desesperada de um arquiteto para reencontrar sua filha, desaparecida de forma inexplicável. O elenco conta com nomes como Joaquín Furriel, Hernán Goldfrid, Pablo Fendrik, Norma Aleandro, Luis Luque, Gerardo Romano, Julieta Zylberberg dentre outros.



A produção acompanha o arquiteto argentino Fabián Danubio e sua luta para reencontrar sua filha, que desapareceu de forma inexplicável e sem deixar rastro. Devido à falta de respostas da polícia, Fabián decide fazer ele mesmo uma busca paralela, e esse objetivo o deixará totalmente obcecado. Nesta história entrelaçada, as linhas de investigação, os personagens e a paisagem urbana de Buenos Aires se fundem. O protagonista está diante de um universo avassalador em que precisará se reinventar para enfrentar uma realidade que se torna um pesadelo. Nesta história de suspense, o tempo, o acaso e a ideia do crime perfeito têm um papel fundamental.



A primeira temporada de "O Jardim de Bronze" terá oito episódios, com uma hora de duração cada. A série estreia dia 25 de junho , às 21h na HBO e no Cinemax (apenas o primeiro episódio).



Saiba mais:

Junho: Filmes de terror e animação para adultos estreiam na HBO

Maio: HBO tem sequência de "Invocação do Mal" e novo filme de Tarzan

Maio: MAX estreia releitura cinematográfica de Macbeth , baseada no livro, do autor argentino Gustavo Malajovich é a nova série da. A produção acompanha a luta desesperada de um arquiteto para reencontrar sua filha, desaparecida de forma inexplicável. O elenco conta com nomes como Joaquín Furriel, Hernán Goldfrid, Pablo Fendrik, Norma Aleandro, Luis Luque, Gerardo Romano, Julieta Zylberberg dentre outros.A produção acompanha o arquiteto argentino Fabián Danubio e sua luta para reencontrar sua filha, que desapareceu de forma inexplicável e sem deixar rastro. Devido à falta de respostas da polícia, Fabián decide fazer ele mesmo uma busca paralela, e esse objetivo o deixará totalmente obcecado. Nesta história entrelaçada, as linhas de investigação, os personagens e a paisagem urbana de Buenos Aires se fundem. O protagonista está diante de um universo avassalador em que precisará se reinventar para enfrentar uma realidade que se torna um pesadelo. Nesta história de suspense, o tempo, o acaso e a ideia do crime perfeito têm um papel fundamental.A primeira temporada deterá oito episódios, com uma hora de duração cada. A série estreia dia, às 21h nae no(apenas o primeiro episódio).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).