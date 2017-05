Você está: Notícias

Junho: "Frequency", nova série de ficção-cietífica, chega ao canal Warner

robertoscalon - 10 Mai 2017 - 20:37







Em junho, o canal Warner estreia o suspense de ficção científica "Frequency" . A série começa quando uma acidental onda de rádio possibilita uma conexão entre pai e filho em uma distância de 30 anos. O filho tenta salvar a vida do pai, mas precisa arcar com as consequências. O elenco conta com nomes como Peyton List, Riley Smith, Devin Kelley, Lenny Jacobson e Mekhi Phifer.



Raimy Sullivan (Peyton List), uma detetive que sempre tentou fugir à história de seu pai, morto após envolvimento num suposto caso de corrupção policial. A verdade só virá à tona depois que ela entrar em contato com seu genitor, Frank (Riley Smith), numa conexão via rádio. A partir daí, eles começam a se comunicar, mas as tentativas de salvar a vida dele acionam um "efeito borboleta", mudando o presente de maneira inesperada. Para corrigir os danos causados, ela deve trabalhar com seu pai ao longo do tempo para resolver um caso de assassinato de décadas.



"Frequency" estreia dia 14 de junho , às 21h40 no canal Warner .





