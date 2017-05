Você está: Notícias

Junho: Telecine também estreia fantasia de Spielberg e cinebiografia de Elis Regina

VCFAZ.TV continua trazendo as novidades de junho na Rede Telecine . Superestreia" são a a aventura "Alice Através do Espelho" , os filmes de ação "Jason Bourne" e "Truque de Mestre: O Segundo Ato" , além da animação "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" . O VCFAZ.TV te conta em primeira mão quais são os outros filmes que estreiam durante a semana no Telecine Premium .



Andréia Horta interpreta a cantora Elis Regina na cinebiografia "Elis" ( 02 de junho , 22h) .Cantora desde a infância, Elis entra na vida adulta deixando o Rio Grande do Sul para espalhar seu talento pelo Brasil a partir do Rio de Janeiro. Em rápida ascensão, ela logo conquista uma legião de fãs, entre eles o famoso compositor e produtor Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), com quem acaba se casando. Estrela de TV, polêmica, intensa e briguenta, a "Pimentinha" não tarda a ser reconhecida como a maior voz do Brasil, em carreira marcada por altos e baixos. Caco Ciocler, Gustavo Machado e Lúcio Mauro Filho completam o elenco.



Steven Spielberg dirige a aventura fantástica "O Bom Gigante Amigo" ( 23 de junho , 22h). Sophie é uma órfã que encontra um gigante amigável que, apesar de uma aparência assustadora, se mostra uma alma bondosa. Ele é renegado pelos seus semelhantes e pretende eliminar os gigantes malvados. Na comédia brasileira "O Último Virgem" ( 20 de junho , às 20h20), Dudu está no último ano do Ensino Médio e ainda é virgem. Um dia, ele recebe um estranho convite de uma bela professora e seus amigos resolvem ajudá-lo a ter sua primeira noite sexual. Com Fiorella Matheis no elenco.



Bruno Garcia é Davi, um professor de Psicologia e autor de um livro sobre aparições sobrenaturais explicadas através da psicanálise em "O Caseiro" ( 13 de junho , às 20h15). Quando a jovem Renata o procura e diz que sua casa é assombrada pelo caseiro que cometeu suicídio, ele vai até lá investigar a história. James Franco e Melissa Leo estrelam "O Refugiado" ( 30 de junho , às 0h10),. Exilado do Afeganistão, o jornalista Osman se muda para o norte da Califórnia e consegue emprego em um pequeno jornal. Apesar de acreditar em ter uma vida sossegada, ele logo se vê investigando um crime no local.



Gérard Depardieu e Elizabeth Hurley estrelam "Viktor: Em Busca De Vingança" ( 20 de junho , às 0h30). Após sete anos cumprindo pena na França por roubo de arte, Viktor retorna a Moscou para investigar os fatos por trás do assassinato de seu filho e quer apenas uma coisa: vingança. Para isso, ele conta com o apoio de Alexandra, sua ex-amante, e Souliman, seu antigo parceiro de crime. Em "Kickboxer: A Vingança do Dragão" ( 25 de junho , às 0h20), quando seu irmão, Drake, morre assassinado por Tong Po, Kurt Sloan decide dominar as artes marciais para vingar seu irmão Com Jean Claude van Damme.



No suspense "O Jogo" 06 de junho , 20h20) , Matt é um gamer, e o relacionamento dele com Anna está passando por uma leve crise. Um dia, bandidos mascarados invadem a casa deles e ordenam que Matt faça a entrega de um pacote para um sujeito chamado Dmitri. Se ele falhar, Anna morerrá. Tem também o terror "Distante" ( 02 de junho , 0h25), após um acidente que a deixou com problemas de memória, uma mulher volta à casa de sua família depois de seis anos. Aos poucos, ela sente que algo não está certo com aquele lugar e com aquela família.





Nos canais Telecine



O Telecine Action apresenta o filme inédito "Kite: Anjo da Vingança" ( 05 de junho , 23h40) com Samuel L. Jackson. Quando seu pai, um policial, é assassinado, a jovem Sawa decide se vingar com a ajuda do antigo parceiro dele. O também inédito na TV, o terror "Renascida do Inferno" ( 20 de junho , 20h25) tem Olivia Wilde, Mark Duplass e Evan Peters no elenco. Após um experimento para descobrir uma forma de trazer animais de volta a vida, Zoe sofre uma descarga elétrica e morre. Ao ser ressuscitada pelos colegas, ela volta, mas não do jeito que esperavam.



No Telecine Touch tem o inédito "Ma Ma" ( 19 de junho , 22h) estrelado por Penélope Cruz como Magda. Uma mulher descobre que está grávida e com câncer de mama. Com a ajuda de um novo amor e do seu filho mais velho, ela tenta encarar o tratamento com otimismo e perseverança. Ainda tem "Luta Pela Honra" ( 26 de junho , 18h15). Hector é um jovem mexicano que, quando descobre que sua mãe está doente, passa a lutar por dinheiro. O pai do campeão de boxe local, temendo que seu filho seja derrotado, arma para o rapaz ser espancado e abandonado no deserto, mas Hector ressurge com um novo treinador em busca de vingança.



O Telecine Fun estreia a comédia romântica brasileira "Tamo Junto" ( 08 de junho , 20h05). Fábio Porchat, Sophie Charlotte e Matheus Souza estrelam o longa, onde Felipe termina seu relacionamento e se vê solteiro pela primeira vez em muito tempo. Ele planeja curtir a vida e recuperar o tempo perdido, mas a solteirice não parece tão boa quanto ele pensava.



No canal Telecine Pipoca tem a estreia da aventura infantil "A.R.C.H.I.E. - O Cão Robô" ( 12 de junho , 18h15). A jovem Isabel perdeu os pais em um acidente de carro. Por isso, ela se mudou para uma pequena cidade para morar com seu tio, Paul. Se sentindo solitária e sem amigos, ela faz uma amizade inesperada com Archie, um pequeno cão-robô que fala e tem dons especiais.



