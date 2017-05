Você está: Notícias

Nickelodeon confirma segunda edição do Dia de Brincar

A Nickelodeon promove no dia 27 de maio a segunda edição do ‘ Dia de Brincar ’ e convida crianças para se divertirem ao ar livre, em todo o país.



Neste dia, durante três horas, o canal troca a sua programação por uma chamada contínua que estimula os pequenos, de todas as regiões, a saírem de casa para brincar com amigos e família.



No mesmo dia 27, em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê , o canal promove evento gratuito, das 10h às 17h, para celebrar o ‘Dia de Brincar’.



Para esta segunda edição, a Nick traz novas atrações e brincadeiras, a possibilidade de conhecer de pertinho o famoso slime e, pela primeira vez em público, a presença das gênias mais queridas do canal, ‘Shimmer & Shine’.





