Multishow exibe programação especial no Dia das Mães

Para este Dia das Mães , comemorado no próximo domingo, dia 14, o canal Multishow exibe uma programação especial com muita música e humor. A partir das 10h, o TVZ Especial Dia das Mães , traz uma seleção de clipes escolhidos pelas mães de artistas que sempre marcam presença no programa, como Ferrugem, Lucas Lucco, MC Pocahontas, Mika e Sofia Oliveira. Elas vão escolher as músicas que mais gostam de seus filhos para serem exibidas neste formato especial.



Ao longo do dia, Dona Hermínia , personagem de Paulo Gustavo, invade as telas do Multishow através de pílulas espalhadas pela programação para garantir uma boa dose de risadas. E a partir das 19h, os momentos mais hilariantes dessa mãezona estarão reunidos em um episódio especial do programa 220 Volts , que também estará disponível no Multishow Play.





