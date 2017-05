Você está: Notícias

TV Canção Nova transmite participação do Papa Francisco no centenário de Fátima

Nesta sexta-feira (12/05) e sábado (13/05), a TV Canção Nova transmite a peregrinação do Papa Francisco à Fátima (Portugal), em comemoração aos 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima .



Além das celebrações, orações e discursos, o Papa irá canonizar os irmãos Francisco, 9 anos, e Jacinta Marto, 7 anos, que com a prima Lúcia dos Santos, 10 anos, viram Nossa Senhora entre maio e outubro de 1917.



As transmissões acontecem das 12h às 15h e das 17h15 às 20h30, na sexta-feira, e das 5h às 8h30 e das 10h às 11h30, no sábado. É a 19ª viagem internacional do Papa. A última presença pontifícia em Fátima foi de Bento XVI, em 2010.





