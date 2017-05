RedeTV! transmite estreia do "Internacional" na Série B

Neste sábado, dia 13 de maio, pelo 4º ano consecutivo, a RedeTV! dá início a transmissão de mais uma temporada do Campeonato Brasileiro - Série B . A partir das 16h30, a emissora exibe ao vivo a estreia do ' Sport Clube Internacional ' na disputa, após o rebaixamento em 2016. Diretamente do Estádio do Café, em Londrina (PR), o colorado enfrenta ' Londrina Esporte Clube ' com a responsabilidade de voltar à elite do futebol.



Superintendente de Jornalismo e Esportes da emissora, Franz Vacek ressalta a importância do investimento na área: " A Série B 2017 na RedeTV! é a consolidação do esporte em nossa grade de programação com um dos mais importantes campeonatos de futebol do país, que conta sempre com times de peso, como o Internacional nesta temporada, por exemplo. É uma importante conquista para o telespectador, que poderá assistir gratuitamente e em televisão aberta excelentes jogos, com uma equipe talentosa de profissionais à frente das transmissões ".



As partidas terão narração de Silvio Luiz e comentários de Juarez Soares e Luiz Ceará todos os sábados, ao vivo, na RedeTV!. Diariamente, no bloco de esportes do RedeTV News, também com Silvio Luiz, o telespectador ficará por dentro do resumo das principais rodadas do Campeonato.