Livro com a Turma da Mônica apresenta Chico Xavier às crianças

Comemorando o mês de aniversario de Francisco Cândido Xavier , depois de mais de 100 mil exemplares vendidos da obra Meu Pequeno Evangelho , a editora Boa Nova acaba de lançar um novo livro infantil em parceria com o desenhista Mauricio de Sousa .



Na obra Chico Xavier e Seus Ensinamentos , os personagens da Turma da Mônica conhecem exemplos incríveis vindos de Chico Xavier, eleito o maior brasileiro de todos os tempos em uma votação popular promovida pelo SBT , em 2012.



Enquanto Mônica e seus amigos se recordam de diversos momentos que já viveram juntos, André, primo do Cascão, leva 25 dos melhores ensinamentos de Chico Xavier aos pequenos, além de histórias inéditas de pessoas que conviveram diretamente com Chico.





