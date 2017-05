Você está: Notícias

FashionTV Brasil estreia série “Nós, Os Fashionistas”, com o estilista Dudu Bertholini

O canal de televisão por assinatura FashionTV Brasil estreia no dia 16 de maio, a partir das 20h30, a série documental “ Nós, Os Fashionistas ”, que tem o estilista Dudu Bertholini como estrela e apresentador. No programa, Dudu busca mergulhar no universo da moda brasileira e, para isso, vai ao encontro dos mais talentosos, importantes e promissores nomes do cenário fashion.



Os 13 episódios apresentados no canal de moda trazem entrevistas com os principais fashionistas, consultores de estilo, modelos e uma gama de personagens que ditam a moda no território nacional. Além dos depoimentos das personalidades, o programa mostra bastidores de desfiles, coleções e ensaios fotográficos tudo com o toque de bom humor e alto astral de Dudu Bertholini. O apresentador conversa com nomes como os estilistas André Lima e a estilista Lanza Mazza, Rony Meisler e Fernando Sigal, da marca Reserva, e a modelo Fernanda Tavares.



O estilista, que neste ano completa 20 anos de carreira, comemora a experiência de lançar-se como apresentador no FashionTV Brasil. “ O legal é que o programa se propõe a investigar processos criativos de outros amigos parceiros de mercado e de mergulhar no processo criativo deles, ir até o ateliê e entender suas inspirações. E mais que isso, entender quem são essas pessoas por trás do trabalho delas. Então quando a gente assiste aos 13 episódios, a gente tem um panorama da moda nacional, do estilo brasileiro e de quem são esses criadores ”.





