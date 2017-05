Você está: Notícias

Música

Sucesso dos anos 90, Vinny está de volta apresentando novo programa no canal Music Box Brazil

O canal Music Box Brazil traz Vinny Bonotto de volta aos holofotes. O cantor, que ficou conhecido através de hits como “Te Encontrar de Novo” e “Heloísa, Mexe a Cadeira”, apresentará o novo programa Estúdio Cabeça no canal de música brasileira da Programadora independente Box Brazil.



O projeto criado pelo cantor trará semanalmente entrevistas e debates com músicos convidados, propondo uma abordagem inteligente, provocadora e polêmica de temas relacionados ao universo da música e o mundo artístico em geral. O convidado, sempre relacionado ao tema do episódio, comenta inserções de matérias com opiniões de populares e especialistas no tema, com espaço para réplicas e tréplicas, e tudo isso acompanhado de muita música boa.



A primeira temporada já está sendo finalizada e contou com participações de convidados como Blitz, Luka, Detonautas, Suricato, Gabriel Moura, Playmobille, Cidade Negra e Ritchie. A estreia será no dia 12 de maio, às 23h30, no canal Music Box Brazil.





