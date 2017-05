Você está: Notícias

Euronews promove mudanças e acaba com o sinal único em vários idiomas

O canal de notícias Euronews deu início no último dia 10 de maio a uma ampla modificação em seu modelo de distribuição. O período de transição ocorre até o próximo dia 24 de maio e ficará marcado pelo encerramento do sinal "multiplex".



O Euronews foi ao ar pela primeira vez em 1993 e desde então mantinha o mesmo padrão de transmissão. O sinal de vídeo era único para todos os mercados, mas ofertava diversos canais de áudio em diferentes idiomas. Desta forma, assinantes em Portugal viam a matéria em português e na Espanha se assistia o mesmo conteúdo simultaneamente em espanhol, por exemplo.



Com a novidade, o canal encerra o sinal único e lança 12 diferentes sinais para os principais mercados internacionais. " As diferentes edições permitirão à Euronews oferecer conteúdo adaptado que satisfaça as diferentes audiências. Isto não significa que o canal se transforme em um serviço de notícias local, mas que em vez disso se transformará na primeira oferta informativa internacional realmente 'gloCal' ", informa o comunicado.



" Junto com o conteúdo comum criado para todas as edições, os jornalistas de cada edição produzirão notícias específicas mais próximas de sua audiência. Além disto, este conteúdo, estará disponível para as outras edições, criando uma inspiradora rede de conexões entre nossa redação e nossa audiência ", complementa o canal.





