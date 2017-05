Você está: Notícias

Syfy estreia apresenta nova identidade visual para comemorar 25 anos

No dia 24 de setembro de 1992 ia ao ar pela primeira vez o canal Sci Fi Channel nos Estados Unidos. Em 2009 o canal passou por profunda mudança e foi rebatizado de Syfy . Neste ano, para celebrar seus 25 anos, o Syfy promove nova alteração e apresenta uma nova identidade visual.



" Eu penso que não há melhor ocasião que o 25º aniversário do Syfy para voltar para nossas raízes, investir em programação original premium, e colocar os fãs no centro de tudo que nós fazemos ", disse Chris McCumber, presidente na NBCUniversal Cable Entertainment.



Além do novo logo (veja acima), o canal deve anunciar nas próximas semanas uma nova grade de programação. Entre os destaques está uma nova produção de George R.R. Martin’s , autor do sucesso Game of Thrones.



O SciFi/Syfy estreou no Brasil em agosto de 2007.





