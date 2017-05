Você está: Notícias

FX estreia temporadas inéditas de suas animações

Na segunda-feira (15), o FX estreia episódios inéditos de suas principais animações com a chegada ao canal da 13ª temporada de “American Dad” , a 16ª temporada de “Family Guy” e 7ª temporada de “Bob’s Burgers” .



À 0h30, estreia a nova temporada de “American Dad” . A animação segue um agente da CIA que tenta encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, que inclui a esposa, os filhos, um peixe dourado com o cérebro de um esquiador olímpico da Alemanha Oriental e um alienígena fugitivo da Área 51. Na estreia da 13ª temporada, Stan se sente destruído quando percebe que a família esqueceu do Dia dos Pais. Quando vê que não o surpreendem, ele apaga a memória de todos. Fazendo com que todos continuem comemorando o Dia dos Pais. Um problema com a raça de Roger aparece.



“Family Guy” , ou "Uma Família da Pesada" , acompanha o conturbado cotidiano dos Griffins. Peter e Lois são pais da mimada adolescente Meg; do preguiçoso Chris, de 13 anos e do caçula Stewie, uma criança diabólica. Eles ainda têm o falante cão Brian, o mais inteligente do grupo. No primeiro episódio da 16ª temporada, que vai ao ar às 01h, Stewie está frustrado por que as canções para bebês não são sobre bebês, então com Brian forma uma banda e escreve canções próprias. Rapidamente agenda o primeiro show: Uma festa de aniversário. Peter e Lois insistem que Chris consiga um trabalho, mas logo Lois fica brava quando descobre que classe de obrigações inclui o novo trabalho de Chris.



Já à 01h30 é a vez de “Bob’s Burgers” , animação que segue Bob Belcher, um homem que comanda uma lanchonete, a Bob's Burger, com sua esposa e três filhos. Ele não se preocupa em oferecer um bom serviço de atendimento ao cliente, porque acredita que só o hambúrguer basta. Na estreia da 7ª temporada, 1uando Louise fica doente, Linda tem um acidente enquanto tenta entregar-lhe seu brinquedo favorito. Louise jura que nunca vai perdoar sua família por seu erro e cai em um sonho febril preenchido com números musicais e uma louca aventura.



