Nick traz novos episódios de "Little Charmers"

Neste domingo (14), a Nickelodeon estreia a nova temporada de "Little Charmers" . A animação pré-escolar acompanha Hazel, Posie e Lavender, que vivem em Charmville - uma terra encantada e habitada por seres mágicos como ogros, unicórnios e duendes. A diferença entre elas e estes seres está na habilidade com seus poderes, isso porque as três amigas ainda são aprendizes e por vezes, os resultados de suas magias são imprevisíveis.



"Little Charmers" é sobre a magia da amizade. A série foi inspirada no sucesso Monster High, mas com os personagens assustadores adaptados ao público de 3-6 anos. Eles podem ser fofos, mas não tem medo de enfrentar monstros marinhos com tentáculos ou tornados.



A 2ª temporada de "Little Charmers" estreia dia 14 de maio , às 7h30 na Nickelodeon .





