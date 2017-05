Você está: Notícias

Cuidado com o Slenderman

Esperado documentário sobre o Slenderman chega à HBO

Ao retratar um crime chocante, o documentário "Cuidado com o Slenderman" ( "Beware The Slenderman" ) revela em uma abordagem séria como um mito urbano pode se instalar na mente de jovens impressionáveis e levá-los a praticar um ato inconcebível.



Com direção de Irene Taylor Brodsky, o documentário narra o chocante caso desencadeado por uma série de produções misteriosas, jogos e vídeos caseiros disponíveis na internet em torno do monstro fictício Slenderman (homem magro, na tradução do inglês). Com acesso sem precedentes às famílias das duas meninas, o documentário traz depoimentos e filmagens dentro da sala de audiências na Justiça.



No dia 31 de maio de 2014, em Waukesha, no estado norte-americano de Wisconsin, uma garota foi encontrada esfaqueada em uma mata à beira de uma estrada. Os noticiários do país rapidamente começaram a cobrir a história: a vítima Payton (“Bella”) Leutner tinha sido brutalmente esfaqueada e abandonada para morrer. As suspeitas eram suas amigas Morgan Geyser e Anissa Weier. As três meninas tinham 12 anos. Interrogadas separadamente, Morgan e Anissa explicaram aos investigadores que tinham sido obrigadas a matar a amiga para agradar o Slenderman, um personagem fictício da internet que elas acreditavam existir de fato.



Bella sobreviveu aos ferimentos, e Morgan e Anissa foram acusadas de tentativa de assassinato em primeiro grau. Pela legislação de Wisconsin, elas tinham que ser julgadas como adultas – seus advogados apelaram, sem sucesso, para que fossem tratadas como menores. Enquanto as meninas esperavam o julgamento em uma casa de detenção juvenil, seus pais tentavam entender o que tinha acontecido.



Morgan e Anissa conheceram o personagem Slenderman na internet e passaram a acreditar que ele atacaria as suas famílias caso elas não matassem a amiga Bella para acalmá-lo. Retratado como um homem alto e magro, com um rosto branco sem traços faciais e vestido de terno preto, Slenderman surgiu na internet em 2009 em uma ação envolvendo recursos do programa Photoshop, aparecendo à espreita de crianças em duas fotos em preto e branco. Visto tanto como um ser do mal quanto como um anjo da guarda, o personagem rapidamente se espalhou por diversas plataformas online e serviu de inspiração para textos de ficção, trabalhos artísticos, jogos e vídeos no mundo inteiro.



"Cuidado com o Slenderman" estreia dia 15 de maio , às 22h, no canal HBO . Após a exibição na TV, o documentário estará disponível na plataforma digital HBO GO e na HBO On Demand .





