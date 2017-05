Você está: Notícias

Nova temporada

Tom Cavalcante volta ao Multishow com episódios inéditos de "Multi Tom"

robertoscalon - Ontem, 19:33







Novos personagens, quadros inéditos e entrevistas especiais voltam a agitar a tela do Multishow nesta segunda-feira (15), com a terceira temporada de “Multi Tom” , estrelado por Tom Cavalcante. Entre as novidades estão as sequências ‘Café com Presidente’, onde Tom se caracteriza como as autoridades Michel Tomer e Tonald Tromp, para conversas com sátiras de políticos e youtubers convidados; e ‘Música de Ouro’, com paródias musicais diferentes a cada episódio.



Entre os convidados de “Multi Tom" estão Luan Santana na estreia e nos demais dias nomes como Adriane Galisteu, Blitz, Carlos Alberto de Nóbrega, Eliana, Matheus & Kauan, Naiara Azevedo, Raça Negra, Raul Gil, Roberta Miranda, Roupa Nova, entre outros. Também estão de volta os quadros ‘CPI’ (Comissão Parlamentar de Intrigas), onde a rotina dos políticos de Brasília é parodiada por um time de humoristas; e o de entrevistas revezado entre os personagens João Canabrava, Pit Bicha, Ribamar e Ana Maria Bela.



O personagem Ribamar abre a temporada recebendo um dos maiores nomes da música brasileira atual, Luan Santana. Em um bate-papo divertido, o cantor revela curiosidades. Em seguida, Luan participa do novo quadro “Música de Ouro”, e é recebido pela imitação de Ana Carolina feita por Tom. Em mais um novo quadro, “Café com Tomer”, a sátira do presidente Temer feita por Tom, recebe a convidada Dilma (Mila Ribeiro), que está buscando recolocação no mercado de trabalho após seu impeachment.



A 3ª temporada de “Multi Tom” estreia dia 15 de maio , às 22h30 no Multishow .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).