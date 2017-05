Você está: Notícias

Barrados na Fronteira: Estados Unidos

"Barrados na Fronteira" chega aos EUA, em nova série do A&E

robertoscalon - Ontem, 19:42







Na esteira do sucesso da série "Barrados na Fronteira" , que mostra o cotidiano dos agentes canadenses, "Barrados na Fronteira: Estados Unidos" chega à tela do A&E nesta segunda (15). A nova série acompanha de perto o trabalho dos agentes da Aduana e de Proteção da Fronteira dos Estados Unidos enquanto inspecionam as cargas com as quais os viajantes tentam entrar no país pelas diferentes fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, para assim garantir sua segurança.



Esses oficiais de imigração têm a árdua tarefa de identificar diariamente viajantes ilegais, armas e contrabando. Para eles, uma rotina entediante simplesmente não existe. Doces embalados que deixam um sabor amargo nos aeroportos, passageiros suspeitos que declaram viagem de turismo ou vista a familiares, estrangeiros com quantidade incomum de bagagem, viajantes que mostram possíveis sinais de contrabando e até trabalhos internos no aeroporto suspeitos dessa atividade.



Agentes alertas diante da presença de drogas escondidas de maneira improvável e passageiros que chegam com veículos que podem ser roubados são alguns dos problemas cotidianos enfrentados pelos agentes de fronteira nos aeroportos de John F. Kennedy (Nova York), Aeroporto Internacional de Detroit, Aeroporto Internacional de Washington, Aeroporto Internacional de Chicago, a Ponte Ambassador – que liga Detroit ao Canadá – e a Ponte Peace – que une a cidade canadense de Ontario com a cidade de Buffalo -, entre outros pontos e postos de controle de fronteiras.



"Barrados na Fronteira: Estados Unidos" estreia dia 15 de maio , às 20h50 no A&E .





