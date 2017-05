Você está: Notícias

Nova temporada

"Peppa" ganha novos episódios no Discovery Kids

robertoscalon - Ontem, 19:48







A partir de segunda-feira (15), o Discovery Kids traz as novas aventuras da sétima temporada protagonizada pela porquinha Peppa. Depois de viajar o mundo e conquistar milhões de fãs, "Peppa" continua a encantar com seus traços simples e abordagem singela sobre o universo infantil.



A produção retrata a rotina de uma família sob a perspectiva da porquinha, que pensa e age como uma menina de cinco anos. A convivência em casa, na escola, com os amigos; a visita à casa dos avós, o senso de alteridade; as tradições em família que virarão memórias afetivas, o aprendizado diante de todas as novidades que aparecem e a sensação estranha causada pelas frustrações: com situações corriqueiras e sentimentos comuns a todos nós, Peppa descobre o mundo com doçura, levando consigo os telespectadores.



A semana de estreias começa com um episódio repleto de música, movimento e criatividade. Peppa e seus amigos estão na escola e têm uma aula especial com a Madame Gazela: partindo de músicas instrumentais, eles fazem um exercício de imaginação e descobrem como ritmo e melodia podem nos ajudar a criar realidades e diferentes sentimentos. O exercício funciona mesmo quando o aparelho para de funcionar e emite sons estranhos. No episódio seguinte, Peppa e seus colegas de classe fazem uma visita a Londres e são recebidos pela rainha em pessoa, que apresenta a cidade em um passeio a bordo de um ônibus panorâmico.



Novos episódios de "Peppa" a partir do dia 15 de maio , com dois episódios exibidos em sequência, às 8h, com reprise às 21h no Discovery Kids .





